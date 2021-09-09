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Пандемия COVID-19
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Венгрия полностью использовала запасы вакцины "Спутник V"

Глава МИД Венгрии сообщил, что в стране "Спутником V" вакцинировали почти 1 млн человек

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Все запасы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Венгрии полностью использованы. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью РБК.

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"Мы уже полностью использовали наши запасы вакцины "Спутник V". Она была очень популярной. Мы вакцинировали почти 1 млн человек в Венгрии этой вакциной", - сказал он.

По словам министра, 2 млн доз вакцины в рамках контракта были поставлены точно в срок. "Качество было безупречным. Согласно нашим официальным данным, "Спутник V" действует очень хорошо", - отметил Сийярто.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы вакцины "Спутник V" для проведения исследований. В феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен венгерским профильным учреждением здравоохранения, после чего началось его применение для вакцинации населения.

Теги
РоссияВенгрияПандемия COVID-19
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