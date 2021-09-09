Единороссы обеспечат финансирование программы строительства и капремонта школ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракций "Единой России" в полном объеме обеспечат финансирование программ строительства и капремонта школ. Об этом сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Мы обратились в правительство с просьбой оказать содействие нашим регионам. В настоящее время работа над проектом программы капремонта продолжается. Единая Россия подключила к работе над этой программой родительское сообщество. За каждым объектом закреплены ответственные депутаты", - сказал он.

По словам Турчака, на следующей неделе партия проведет совещания с кабмином по проекту федерального бюджета. "Депутаты фракций "Единой России" обеспечат, чтобы финансовые средства для регионов на строительство новых школ и капремонт были предусмотрены в полном объеме", - заверил единоросс.

По его словам, для проведения капитального ремонта нужна разработка единого стандарта. "Важно не просто покрасить стены и заменить кровлю, важно создать новую образовательную среду, новое образовательное пространство: провести закупку учебного, лабораторного оборудования, обновить школьные парты, оснастить медицинские кабинеты и пищеблоки, обеспечить безопасность школ", - считает Турчак.

Еще одним приоритетом партии, подчеркнул он, является строительство 1300 новых школ до конца 2024 года. "Это поручение дано президентом в ходе послания. В рамках нашего партийного проекта "Новая школа" завершаем сбор заявок по регионам", - проинформировал секретарь генсовета единороссов.

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет поручил президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих отмечены в качестве цели в народной программе, с которой партия идет на думские выборы. В конце июля "Единая Россия" передала руководству Минпросвещения реестр из 7 200 школ, нуждающихся в капремонте.