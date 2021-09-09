МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать школу социального лидерства, которая будет готовить кадры для социальной сферы.

"Считаю целесообразным закрепить в итоговой резолюции форума предложение о создании такого кадрового проекта, как школа социального лидерства", - сказала Матвиенко на IV форуме социальных инноваций регионов.

Она напомнила, что президент РФ ранее обратил внимание на безработицу, уровень которой хотя и снижается, но все еще составляет около 5%. "Каждый человек, потерявший работу, оказавшийся в непростой ситуации, вправе рассчитывать на внимание и поддержку со стороны государства. Здесь важно обеспечить адресный подход к каждому человеку. Для этого необходимы и социальные менеджеры - люди, которые смогут на местах, видя всю картину, оказывать именно ту помощь, которая больше всего необходима гражданам", - отметила спикер Совфеда.

Она с сожалением констатировала, что "регионы задыхаются от нехватки современных специалистов". "Нам как воздух нужна школа социального лидерства - стройная и эффективно работающая система, которая будет готовить кадры для всего спектра социальных отраслей", - добавила Матвиенко.

Сенатор напомнила, что есть проект "Лидеры России" президентской платформы "Россия - страна возможностей". "Я с интересом участвую в нем в качестве наставника. Я уверена, что такой формат необходимо развивать, в том числе с учетом меняющихся потребностей социальной сферы", - сказала она.