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Хуснуллин заявил, что обязательный техосмотр в России могут отменить до конца года

В августе в России вступил в силу закон, отменяющий необходимость техосмотра для получения полиса ОСАГО, тем не менее техосмотр пока остается обязательным

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Закон об отмене обязательного техосмотра в России может быть принят до конца года. Об этом сообщил в четверг журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы соответствующий проект закона уже подготовили. В ближайшее первое заседание Думы внесем. Надеюсь, до конца года решение будет принято", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" совместно с правительством намерены доработать и внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Предлагается сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца для частного авто- и мототранспорта старше четырех лет.

В августе в России вступил в силу закон, отменяющий необходимость техосмотра для получения полиса ОСАГО. Тем не менее техосмотр пока остается обязательным. С 1 марта 2022 года за отсутствие диагностической карты (отсутствие техосмотра) водителей начнут штрафовать на 2 тыс. рублей. Проверять наличие документа планируется с помощью специальных дорожных камер, а сам штраф выписывать один раз в сутки.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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