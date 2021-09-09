МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева предложила объявить конкурс на лучшие проекты капремонта школ.

"Предлагаю совместно с запуском программы капремонта объявить конкурс на лучшие реализованные проекты обновления школ", - сказала она в ходе расширенного заседания правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

По ее словам, единороссы хотят, чтобы школы подошли к этой задаче "в том числе и неформально". "Не просто освоить выделенные средства, а подумать, как максимально эффективно их использовать", - отметила Шмелева, которая входит в общефедеральную пятерку предвыборного списка "Единой России".

Лучшие проекты, считает Шмелева, можно отбирать ежегодно и поощрять команды школ-победителей дополнительным финансированием на развитие образовательной среды.

Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет поручил президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" 19 июня. Строительство новых объектов и капремонт действующих отмечены в качестве цели в народной программе, с которой партия идет на думские выборы. В конце июля "Единая Россия" передала руководству Минпросвещения реестр из 7 200 школ, нуждающихся в капремонте.