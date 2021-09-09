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Пандемия COVID-19
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Мурашко: министры здравоохранения G20 называли "Спутник V" лучшей вакциной от ковида

Глава Минздрава поблагодарил руководство Москвы и медиков за активное участие в клинических испытаниях вакцины

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министры здравоохранения стран G20 называли российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" лучшим вариантом для профилактики ковида, заявил в четверг глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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"За последние десятилетия, наверное, это первый прорыв медицинской науки, когда его знают, лекарственный препарат, во всем мире. Сейчас на G20 выступая, министры здравоохранения говорили: "Спутник" - лучший препарат для профилактики", - сказал Мурашко на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Министр поблагодарил руководство Москвы и медиков за активное участие в клинических испытаниях вакцины. "Собрать колоссальный объем данных за короткий промежуток времени для того, чтобы доказать - [вакцина] безопасна и эффективна, - это стоит дорогого, и [наша] страна была первая в мире", - отметил он.

Ранее министр по итогам сессии министров здравоохранения G20 заявил, что государствам "двадцатки" следует взаимно признавать вакцинацию от коронавируса препаратами, одобренными в этих странах.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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