В России выявили 18 380 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 380, до 7 084 284. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,26%.

В частности, за сутки было выявлено 1 380 случаев в Санкт-Петербурге, 525 - в Московской области, 505 - в Свердловской области, 470 - в Ростовской области, 468 - в Самарской области. В настоящее время в России продолжают лечение 553 757 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 19 639, до 6 340 151. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составила 89,5% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 1 788 пациентов в Московской области, 1 138 - в Санкт-Петербурге, 770 - в Республике Коми, 645 - в Иркутской области, 505 - в Ростовской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 794 против 797 днем ранее, до 190 376. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до 2,69%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 52 смерти, в Свердловской области - 34, в Краснодарском крае - 31, в Ростовской области - 28, в Санкт-Петербурге - 27.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 801 против 1 269 днем ранее, до 1 581 075. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,11%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 52 против 48 днем ранее. Всего в столице умерли 27 887 человек, следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 461, до 1 460 093. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 93 095 человек.