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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,95

В Москве он остался на уровне 0,87

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг опустился до 0,95. В Москве он остался на уровне 0,87, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

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Показатель превышает единицу в двух из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся - Самарской и Московской областях, где он равен 1,03.

В Воронежской и Нижегородской областях коэффициент составил ровно 1, в Ростовской области - 0,99, в Свердловской - 0,98, в Иркутской - 0,97, в Красноярском крае - 0,94. В Санкт-Петербурге индикатор немного снизился и составил 0,73.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Теги
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