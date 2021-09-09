Матвиенко: Минэкономразвития подготовило законопроект о мерах поддержки социальных НКО

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ подготовило совместно с сенаторами законопроект, который распространяет меры поддержки малого и среднего бизнеса на социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). Об этом сообщила в четверг председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Безусловно, для таких НКО нужно создавать максимально благоприятные условия. Эта работа идет. В частности, министерством экономического развития не без нашего, скажу честно, участия подготовлен законопроект, который распространяет на социально ориентированные организации меры поддержки малого и среднего бизнеса", - сказала спикер Совфеда на IV Форуме социальных инноваций регионов, который проходит в Москве.

Спикер Совфед отметила, что в период пандемии социально ориентированные НКО показали свою эффективность, они оказывали и продолжают оказывать гражданам информационную, юридическую и психологическую помощь.

По словам Матвиенко, масштабы социального бизнеса в России расширяются, сегодня насчитывается уже почти шесть тысяч официально зарегистрированных социальных предпринимателей. В частности, отметила Матвиенко, хорошую динамику показывают Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республика Башкортостан, Москва, Нижегородская, Воронежская области и другие.

Председатель верхней палаты парламента напомнила, что именно на Форуме социальных инноваций регионов продвигалась идея привлечения негосударственного сектора к предоставлению социальных услуг. "Это создало дополнительные возможности и в самый непростой период эпидемии. Так, к работе по госзаказу были привлечены частные медицинские лаборатории. Были заключены соглашения с частными медицинскими учреждениями практически всех регионов страны", - отметила она.