СК начал проверку после выявления признаков ожогов глаз в нижегородской кадетской школе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту выявления у учащихся нижегородской кадетской школы признаков ожога слизистых глаз, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следователями <…> по факту выявления у учащихся признаков светового ожога слизистых глаз в ГБОУ "Нижегородская кадетская школа" организована доследственная проверка", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в помещениях школы обучение проходило при включенном бактерицидном облучателе, в результате чего у 12 учащихся выявлены признаки светового ожога первой степени.

Ранее в Министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование. По результатам будет дана оценка случившемуся и приняты управленческие решения в отношении виновных. В областном Минздраве добавили, что офтальмологи осмотрели 17 учащихся школы. Их состояние не вызывает опасений и не требует госпитализации.