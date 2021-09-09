Власти Крыма разрешили общепиту работать до часа ночи

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма с четверга разрешили заведениям общепита работать до 01:00. Решение приняли на фоне снижения темпов распространения новой коронавирусной инфекции за последние недели, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

Действовавшие с июня ограничения предписывали общепиту закрываться до 23:00. В регионе в отдельные дни регистрировали более 400 новых случаев заражения коронавирусом. С 30 августа уровень заболеваемости впервые опустился ниже 300 выявленных случаев за сутки.

"Снижение темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние недели позволило принять решение о продлении с сегодняшнего дня времени работы общепитов до часа ночи. Соответствующее изменение внесено в указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", - написал он.

Глава Крыма отметил, что все вопросы, связанные со снятием каких-либо ограничений, принимаются после детального изучения вопроса, учета всех возможных рисков и угроз, консультаций с Роспотребнадзором.

По данным Минздрава Крыма, с начала пандемии новым коронавирусом заразились более 72 тыс. человек. Выздоровели более 63 тыс. человек, умерли более 2 тыс. пациентов.