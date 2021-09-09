В Москве онкопомощь в современных центрах получили уже около 20 тыс. человек

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек получили помощь в созданных шести онкологических центрах в Москве за несколько месяцев. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

"Одно из перспективных направлений - онкологическая помощь. В Москве создано шесть мощных онкоцентров, включающих современные лаборатории, создана также сеть онкопомощников, которые ведут больного от самого начала и до окончания всех сложных процедур и реабилитации. На сегодня этой помощью воспользовались около 20 тыс. больных, буквально за несколько месяцев", - сказал Собянин в ходе пленарного заседания форума социальных инноваций.

Он добавил, что онкопомощь - это огромная система, по такой же схеме выстраивается система оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как напомнил мэр, в поликлиниках Москвы уже 2 млн диагнозов поставлены с помощью искусственного интеллекта. На сегодняшний день цифровизация поликлиник идет шагами, "какие и не снились в прошлые годы".

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.