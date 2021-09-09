СМИ: власти Китая временно прекратили выдавать разрешения на выпуск новых онлайн-игр

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 сентября. /ТАСС/. Китайское правительство временно приостановило выход на рынок новых онлайн-игр в рамках кампании по борьбе с игровой зависимостью среди молодежи. Об этом в четверг сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По их сведениям, власти КНР собираются "сократить количество новых игр" в стране, которая является крупнейшим в мире отраслевым рынком. По словам одного из источников издания, подход к одобрению новых игр в первой половине этого года был "слишком агрессивным".

Китайское управление по делам прессы и печати, отвечающее за лицензирование игровых продуктов, не опубликовало в августе список новых утвержденных игр. Ранее ведомство регулярно обнародовало такой перечень в середине или конце каждого месяца.

В среду ряд правительственных ведомств КНР, включая Отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государственное управление по делам прессы и печати КНР, вызвали представителей китайской индустрии онлайн-игр. Среди них оказались такие гиганты, как Tencent и NetEase. Власти пригласили их для обсуждения реализации новых ограничений на видеоигры для несовершеннолетних.

В четверг акции Tencent на Гонконгской фондовой бирже упали более чем на 8%, NetEase - на 11%.

В конце августа власти КНР ввели жесткие меры по ограничению времени, проводимому несовершеннолетними в сетевом пространстве за онлайн-играми. Компании-операторы игровых платформ теперь могут предоставлять доступ к ресурсам детям и подросткам только три дня в неделю - в пятницу, субботу и воскресенье, - а также в официальные выходные дни. Несовершеннолетние могут играть в онлайн-игры в эти дни только один час, с 20:00 до 21:00. Власти Китая считают, что эти меры должны "создать благоприятную атмосферу для здорового развития молодого поколения".