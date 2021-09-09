Порядка 14 млн россиян подали заявления на получение информации о соцуслугах проактивно

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Порядка 14 млн россиян уже подали заявления на получение автоматического информирования в проактивном формате - без подачи бумаг и обращения в клиентские сервисы - о предоставляемых социальных услугах в случае рождения ребенка, получения инвалидности или наступления пенсионного возраста. Об этом в четверг сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Начиная с конца прошлого года наши граждане имели возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг о том, что они готовы при наступлении определенной жизненной ситуации получать от государства всю информацию о том, на что они могут рассчитывать, как к ним обратиться, какие формы заявления. На сегодняшний день, когда у нас в фокусе находится всего три жизненных ситуации, - это рождение ребенка, установление инвалидности или вступление в пенсионный возраст - уже 14 млн граждан сформировали такие заявления с тем, чтобы мы их проактивно информировали", - сказал он на пленарной сессии IV Форума социальных инноваций регионов.

Котяков отметил, что в перспективе круг жизненных ситуаций, по которым будем осуществляться проактивное информирование, расширится. "В 2022 году это будет уже и беременность, в 2022 году мы пойдем по пути наступления определенного возраста ребенка. То есть если сейчас мы имеем технологическую возможность информировать человека о его правах только по факту рождения ребенка, то начиная с 2022 года это будет постепенно сопровождать его на всех этапах жизни", - добавил он.

Министр напомнил, что также с 2022 года все мужчины старше 45 лет и женщины старше 40 смогут получать информацию об их пенсионных правах, накопленных за трудовой стаж. "Это позволит при подтверждении от гражданина сведений в информационной системе назначать пенсию проактивно, то есть при наступлении пенсионного возраста гражданин будет автоматом получать свою пенсию на соответствующую платежную систему", - заключил он.