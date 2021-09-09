Спецпред президента России: коронавирус не сильно повлиял на загрязнение океана пластиком

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пандемия и сопутствующее ей увеличение объемов пластиковых отходов не оказали сильного влияния на ситуацию с загрязнением мирового океана. Об этом сообщил в четверг специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Что касается масок и перчаток. До ковида в океане не было островов пластикового мусора? Были. Я сам неоднократно с ужасом видел космические съемки в Тихом океане, где [площадью] 10 км на 10 км искусственный остров из пластика плавает. Само по себе это ужасно", - отметил он.

"Коронавирус не особо повлиял на общую неблагополучную ситуацию с пластиком, плавающим в мировом океане", - подчеркнул Иванов, уточнив, что в основном это отходы из стран Юго-Восточной Азии.

По словам спецпредставителя президента, сейчас больше всего пластиком загрязнен Тихий океан, в Атлантическом и Индийском океанах ситуация лучше. "Но риски существуют везде, вплоть до Арктики или Северного Ледовитого океана", - заметил он.

По оценке Иванова, использованные в условиях пандемии маски и перчатки не угрожают экологии, но только в том случае, если их правильно утилизируют.