{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Спецпред президента России: коронавирус не сильно повлиял на загрязнение океана пластиком

По оценке Сергея Иванова, использованные в условиях пандемии маски и перчатки не угрожают экологии, но только в том случае, если их правильно утилизируют

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пандемия и сопутствующее ей увеличение объемов пластиковых отходов не оказали сильного влияния на ситуацию с загрязнением мирового океана. Об этом сообщил в четверг специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Что касается масок и перчаток. До ковида в океане не было островов пластикового мусора? Были. Я сам неоднократно с ужасом видел космические съемки в Тихом океане, где [площадью] 10 км на 10 км искусственный остров из пластика плавает. Само по себе это ужасно", - отметил он.

"Коронавирус не особо повлиял на общую неблагополучную ситуацию с пластиком, плавающим в мировом океане", - подчеркнул Иванов, уточнив, что в основном это отходы из стран Юго-Восточной Азии.

По словам спецпредставителя президента, сейчас больше всего пластиком загрязнен Тихий океан, в Атлантическом и Индийском океанах ситуация лучше. "Но риски существуют везде, вплоть до Арктики или Северного Ледовитого океана", - заметил он.

По оценке Иванова, использованные в условиях пандемии маски и перчатки не угрожают экологии, но только в том случае, если их правильно утилизируют.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Фурсенко заявил о росте интереса к науке в России
Помощник президента напомнил, что 10-15 лет тому назад наука в России "была точно не в числе приоритетов", а сейчас "у нас одна из самых молодых наук в мире"
Читать полностью