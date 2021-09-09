Путин 10 сентября планирует лично проститься с погибшим главой МЧС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует лично посетить церемонию прощания с погибшим в среду главой МЧС Евгением Зиничевым. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, есть", - ответил Песков на вопрос, есть ли у президента планы посетить церемонию прощания с Зиничевым.

"Мы ожидаем, что президент обязательно простится с Зиничевым", - добавил представитель Кремля.

Прощание с погибшим министром пройдет в пятницу в Москве с 08:00 до 09:00 в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России. В тот же день Зиничева похоронят в Санкт-Петербурге, откуда он родом.

Руководитель МЧС погиб в среду в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Путин ранее выразил искренние соболезнования в связи с гибелью главы МЧС и подписал указ о присвоении ему звания Героя России посмертно.