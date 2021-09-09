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Гибель главы МЧС Евгения Зиничева
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Песков назвал кощунственными измышлениями альтернативные версии гибели Зиничева

Пресс-секретарь президента не ответил на вопрос, произошла ли трагедия в ходе ведомственных учений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал кощунственными измышлениями альтернативные версии гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева. Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что Кремлю "абсолютно понятны" обстоятельства трагедии.

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"Там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное - это уже достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", - сказал Песков.

Он не стал отвечать на уточняющий вопрос, произошла ли трагедия в ходе ведомственных учений. "Вчера все было сказано", - указал представитель Кремля.

Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда, чтобы выбрать место для съемок нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичГибель главы МЧС Евгения Зиничева
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