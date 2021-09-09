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Гибель главы МЧС Евгения Зиничева

Заседание кабмина началось с минуты молчания в память о Зиничеве

Глава МЧС погиб 8 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин начал заседание кабинета министров с минуты молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве.

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"Погиб как настоящий спасатель".

"Вчера при исполнении служебного долга трагически погиб наш друг и коллега, министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Это тяжелая утрата для его близких и всех, кому довелось с ним работать и просто быть знакомым", - сказал председатель правительства. "Настоящий офицер, преданный своему делу, он погиб, спасая другого человека, до последней секунды своей жизни подавал пример мужества и решительности", - подчеркнул Мишустин, говоря о Зиничеве.

Глава кабинета министров выразил самые искренние соболезнования родным и близким Зиничева и предложил "почтить его память минутой молчания".

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЗиничев, Евгений НиколаевичГибель главы МЧС Евгения Зиничева
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