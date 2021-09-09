Заседание кабмина началось с минуты молчания в память о Зиничеве

"Вчера при исполнении служебного долга трагически погиб наш друг и коллега, министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Это тяжелая утрата для его близких и всех, кому довелось с ним работать и просто быть знакомым", - сказал председатель правительства. "Настоящий офицер, преданный своему делу, он погиб, спасая другого человека, до последней секунды своей жизни подавал пример мужества и решительности", - подчеркнул Мишустин, говоря о Зиничеве.

Глава кабинета министров выразил самые искренние соболезнования родным и близким Зиничева и предложил "почтить его память минутой молчания".