Число нарушений масочного режима с начала пандемии в транспорте Москвы превысило 500 тыс.

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Число выявленных нарушений масочно-перчаточного режима, который начал действовать на транспорте Москвы 12 мая 2020 года, превысило полмиллиона. Об этом сообщил ТАСС в четверг руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"С 12 мая прошлого года выявлено более 500 тыс. нарушений масочного и масочно-перчаточного режима в московском транспорте. <...> В среднем за последний месяц контролеры ГКУ "Организатор перевозок" фиксировали порядка 1,5 тыс. нарушений в день", - сказал собеседник агентства.

По его словам, с момента введения ограничений наблюдается "положительная динамика соблюдения рекомендаций: в прошлом году маски при входе в метро надевали порядка 82% пассажиров, сегодня 99% пассажиров заходят в метро в масках".

Султанов добавил, что чаще всего нарушения наблюдаются на станциях метро "ВДНХ", "Полежаевская", "Комсомольская", "Парк Культуры", "Митино". Среди наземного транспорта - в автобусах МЦ1 и Т76, а также трамваях № 12, 17 и 36.

"Транспортный комплекс продолжает проводить большую работу, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Ежедневно порядка 1,8 тыс. работников транспортного комплекса напоминают о необходимости носить маски. Частота уборки и дезинфекции пассажирской зоны в метро выросла в 10-12 раз, а подвижного состава - в два раза. Эти темпы сохраняются и сейчас. В этих мероприятиях ежедневно задействованы тысячи работников метро", - сообщил Султанов.

По его словам, контролеры проверяют соблюдение санитарных мер по всей транспортной инфраструктуре (наземный транспорт, МЦК, МЦД и метро), охватывая 100% станций. Проверки проводят в вестибюлях, на перронах, а также в вагонах поездов. "Мы не снижаем интенсивность проверок на наземном, железнодорожном транспорте, на всех участках метро. Мы продолжим соблюдать все предписания Роспотребнадзора для того, чтобы обеспечить безопасность всех пассажиров", - заключил он.

О масочно-перчаточном режиме

Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая 2020 года. 30 июля 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ношение перчаток в транспорте и общественных местах Москвы перестало быть обязательным, но маски носить по-прежнему необходимо.

Штраф за нарушение масочного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в том числе в магазинах и торговых центрах, составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию. Штраф за отсутствие масок в общественном транспорте столицы составляет 5 тыс. рублей.

Роспотребнадзор запретил пускать в общественный транспорт Москвы пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если они уже оплатили поездку, с 16 октября 2020 года.