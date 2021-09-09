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Отчет об испытаниях "Мир-19" сдадут в Минздрав во второй половине сентября

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова не исключила вероятность продолжения набора материала

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Отчет о проведении клинических испытаний препарата от коронавируса "Мир-19" будет сдан в Минздрав во второй половине сентября. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"По "Миру-19" завершен набор во вторую фазу клинических исследований. В настоящее время готовится отчет в Минздрав. Мы планируем его сдать во второй половине сентября. Возможно, будет продолжен набор материала, конечно. Но уже имеющиеся данные, мы надеемся, позволят зарегистрировать этот препарат", - сказала она журналистам.

Препарат предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. Как ранее сообщала Скворцова, препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет, он безопасен. При этом лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.

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