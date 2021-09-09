Минэнерго заявило, что подготовку к зиме в УФО осложнили последствия наводнений и пожаров

ТАСС, 9 сентября. Подготовка к осенне-зимнему периоду в Уральском федеральном округе (УФО) осложнена последствиями наводнений и пожаров, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в Сургуте на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, посвященном подготовке субъектов электроэнергетики УФО к прохождению отопительного сезона.

"Запланированные объемы ремонтной программы генерирующими компаниями превышают показатели предыдущего года, однако выполнение идет с отставанием от графика, подготовка к осенне-зимнему периоду осложнена последствиями наводнений и пожаров", - приводятся слова Шульгинова на сайте Минэнерго РФ.

Министр добавил, что в регионах Урала с начала года было зафиксировано 38 случаев негативного воздействия лесных пожаров на работу энергообъектов. Пять из них приводили к нарушению энергоснабжения потребителей. В числе регионов, наиболее пострадавших от лесных пожаров, - Свердловская, Челябинская и Тюменская области.

"Энергетики должны восстановить нормальные схемы электроснабжения и закончить плановые ремонты до наступления зимы", - цитируют Шульгинова в сообщении. При этом министр отметил отсутствие существенных рисков нарушения энергоснабжения потребителей в округе. По его словам, подготовка к осенне-зимнему периоду идет спокойно, значительных замечаний нет.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров в свою очередь сообщил, что готовность объектов ЖКХ и жилищного фонда Уральского федерального округа составляет более 93%. Он отдельно отметил 100-процентную готовность объектов и жилья Ханты-Мансийского автономного округа.

Ситуация с лесными пожарами в Свердловской области осложнилась в конце августа. Режим ЧС в лесах ввели на территориях Первоуральска, а также Тугулымского и Пышминского городских округов.