Попова: ПЦР-тест для выявления вируса Нипах будет готов в течение следующей недели

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Тест для определения опасного вируса Нипах, обнаруженного в Индии, будет готов в течение следующей недели. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Буквально днями прошла информация о вирусе Нипах в Индии, и в течение следующей недели, коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест для того, чтобы его выявлять", - сказала она на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

Попова добавила, что тест разрабатывают неспешно, так как риска распространения этого вируса в России сегодня нет.

Вирус Нипах был впервые выявлен в 1998 году в Малайзии, с тех пор вспышки заболевания периодически отмечаются в Азии. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. В настоящее время не существует специфических средств лечения и профилактики, однако их разработка продолжается.