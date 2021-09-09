Пять магистерских программ вузов России вошли в сотню рейтинга QS лучших бизнес-школ мира

ЛОНДОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Мария Пилипенко/. Пять программ российских вузов вошли в первую сотню рейтинга лучших магистерских программ мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). Об этом говорится в опубликованном в четверг исследовании.

Так, в топ-100 рейтинга фигурируют четыре программы Высшей школы экономики (ВШЭ), на одну меньше, чем годом ранее. Программа ВШЭ "Финансовая экономика" расположилась на 85-й строчке (на четыре выше, чем годом ранее) в списке из 179 программ, а другая программа вуза, представленная Высшей школой бизнеса, "Стратегическое управление логистикой", заняла 42-е место (из 62).

Магистерская программа ВШЭ "Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе" идет в группе вузов с местами 71-80, а в рейтинге по менеджменту программа ВШЭ "Международный бизнес" поднялась на 71 строку.

Программа ВШЭ "Системы больших данных", которая в прошлом году была в категории 51+, в этом году переместилась в группу вузов 101+.

В первую сотню списка также попала программа "Бизнес-аналитика и большие данные" Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ, 71-80). В рейтинге вуз представлен еще двумя программами "Корпоративные финансы" (121-130) и "Менеджмент" (111-120).

Как сообщили в QS, две российские очные программы MBA второй год подряд включены в таблицу. Одну предлагает Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО (201-250), другую - Казанский федеральный университет (251+).

Мнение эксперта

"К сожалению, в этом году мы видим, что большинство российских программ опустились в нашем рейтинге по сравнению с прошлогодними результатами", - рассказал корреспонденту ТАСС представитель QS Джек Моран. Эксперт отметил, что основной фактор, препятствующий улучшению их положения - невысокая возможность трудоустроится после завершения образования по сравнению с выпускниками западных школ.

"Несмотря на то, что Россия добилась успехов в нашем основном рейтинге университетов мира QS за последнее десятилетие, данные опроса работодателей показывают, что российские выпускники MBA не пользуются таким же признанием среди работодателей, как выпускники других образовательных систем", - добавил он.

По мнению Морана, в экосистеме бизнес-образования "по-прежнему доминируют американские школы". Так, 40% школ, включенных в рейтинг, являются американскими. "Бросить вызов этой гегемонии и преимуществу первопроходца остается серьезной проблемой", - заключил он.

Мировые лидеры

Мировые лидеры каждой из категорий с прошлого года не изменили своих позиций. В разделе "Магистерские программы в бизнес-аналитике" лучшей вновь названа бизнес-школа Массачусетского технологического института (Sloan MIT) из США. В категориях "Магистерские программы в менеджменте" и "Магистерские программы в маркетинге", как и в прошлые два года, лидирует французская Высшая коммерческая школа Парижа (HEC Paris). Лучшей в магистерских программах в финансах вновь названа бизнес-школа им. Саида британского Оксфордского университета, а в опубликованном во второй раз глобальном рейтинге магистерских программ по управлению логистических поставок - Центр транспорта и логистики Массачусетского технологического института.

Глобальный рейтинг очных программ MBA возглавила Стэнфордская высшая школа бизнеса, а Гарвардская школа бизнеса и Уортонская школа бизнеса при Пенсильванском университете поделили между собой вторую строчку.

При подготовке рейтинга использовались пять показателей: трудоустройство (отвечавшее за 35% итогового балла), интеллектуальное лидерство (20%), эффективность затрат на обучение (20%), достижения выпускников (15%), разнообразие (10%).