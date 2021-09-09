Медики Тюменской области будут проводить операции и консультировать пациентов онлайн

ТЮМЕНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Региональный телемедицинский центр Тюменской области и офтальмологическое отделение областной клинической больницы (ОКБ) № 1 запустят проект, в рамках которого будут проходить онлайн-консультации врачей для жителей региона, а также онлайн-трансляции из операционной, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

"Идея видеотрансляций появилась достаточно давно. В силу ряда обстоятельств, в том числе трудностей, связанных с пандемией, сроки реализации сдвинулись. В настоящее время мы отрабатываем все технические моменты. С целью обмена опытом с коллегами из регионов мы планируем запись сложных случаев и проведение операций в прямом эфире. Также данное нововведение поможет согласовывать тактику лечения со специалистами ведущих федеральных офтальмологических центров", - поделился заведующий офтальмологическим отделением ОКБ № 1 Григорий Симоненко, чьи слова приводятся в сообщении.

В пресс-службе добавили, что данный проект позволит жителям региона получать онлайн-консультации, а специалистам - делиться практическим опытом с коллегами. Кроме видео, размещенных во всемирной сети, за действиями хирурга-офтальмолога можно будет наблюдать и в режиме реального времени. Уже в конце года запланировано проведение онлайн-трансляций из операционной.

По словам главного врача ОКБ № 1 Сергея Ярцева, телемедицина - мощная, единая структура, обеспечивающая самым важным - информацией. "Необходимо продолжать совершенствовать эту технологию в нашем регионе. Такой формат взаимодействия играет большую роль в современной медицине не только для пациента, но и для врача", - цитирует его пресс-служба.

Активное внедрение телекоммуникационных технологий в медорганизациях Тюменской области стало возможным благодаря реализации национального проекта "Здравоохранение", одной из приоритетных задач которого является цифровизация медицины.