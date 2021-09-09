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Пандемия COVID-19

В ФМБА заявили о наличии разработок тестов для определения известных мутаций коронавируса

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) имеют разработки тест-системы для выявления всех известных мутаций нового коронавируса. Об этом в четверг сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Понимая, какие мутации характеризуют какую линию, мы разработали и последовательно зарегистрировали две тест-системы для подтверждения конкретной линии штамма, начиная от "альфа", "бета" "гамма", потом "дельта", "дельта-плюс", а сейчас у нас есть уже разработки на все имеющиеся в мире линии. Это "мю", который характеризует Чили, Южную Америку, это "йота" и "лямба, которая характеризует Северную Америку, и ряд других стран. Это можно сделать очень быстро", - сказала она на IV Форуме социальных инноваций регионов.

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