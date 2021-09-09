Спецпредставитель президента считает, что запускать массовый экотуризм в РФ пока рано

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Запускать массовый экологический туризм в России следует только после создания соответствующей инфраструктуры, иначе он будет вреден для окружающей среды. Такое мнение выразил в четверг специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Я бы относился к этому вопросу очень осторожно и, как вам сказать, системно. Естественно, не создав никакой инфраструктуры абсолютно и запустив массу туристов, в такие районы, например, как гейзеры на Камчатке, плато Путорана, на Алтае много таких мест, Телецкое озеро, например, ну их много. Не создав инфраструктуру, запускать массовый туризм туда нельзя. Это моя позиция", - сообщил он в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Иванова, важно, чтобы инфраструктура была грамотной, а также необходимо предусмотреть запрет любого строительства непосредственно в нацпарках и заповедниках.

По его мнению, примером неграмотного экологического туризма является Байкал, где представители малого и среднего бизнеса создали инфраструктуру, которая вредит окружающей среде. "Мне такой малый и средний бизнес не нужен, потому что он наносит огромный ущерб природе", - отметил Иванов.