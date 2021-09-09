Попова заявила, что вакцин от коронавируса в России сегодня более чем достаточно

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса в России очень доступна для населения, вакцин более чем достаточно. Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В РФ сегодня пять зарегистрированных вакцин, и поверьте, они все эффективны и, главное, безопасны. Мы сегодня можем защищать население Российской Федерации, и сегодня их [вакцин] в стране более чем достаточно. Сегодня доступность вакцинации. Коллеги и мои знакомые в дальнем зарубежье невероятно нам завидуют. Мы, наверно, не осознаем своего богатства, а они нам очень завидуют, у нас очень доступная иммунизация", - сказала она на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что коронавирус останется еще надолго, но будут появляться и новые вирусы. "Мы прошли только этап, и, очевидно, дальше развитие все равно будет продолжаться. Вирус и этот с нами навсегда и надолго, и новые, очевидно, будут", - отметила она. Поэтому, по ее словам, так важен проект "Санитарный щит", чтобы защищать население России максимально эффективно.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что у России должен быть "мощный и надежный щит" в сфере санитарной и биологической безопасности с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь пояснял, что российский "Санитарный щит" должен быть создан за счет развертывания по стране сети лабораторий для быстрой и доступной диагностики инфекций.