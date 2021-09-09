Штрафы за затопление старых судов достигнут 20 млн рублей

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство планирует увеличить штрафы до 20 млн рублей за затопление старых судов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.

"В национальном регулировании мы готовим поправки (и они на рассмотрении Думы) о невозможности затапливать корабль, делать ту самую видимую мнимую утилизацию корабля через его затопление. Вот этого будет больше делать нельзя. А в кодексе об административных правонарушениях появляется ответственность вплоть до 20 млн рублей штрафа", - сообщила она в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам Абрамченко, в настоящее время около 250 затопленных судов реально мешают судоходству и рыболовству. "Из них 79 - это то, что видят жители приморских городов. Вот такое количество кораблей уже необходимо поднимать", - отметила вице-премьер.