Калужские власти сообщили, что проект канатной дороги через Оку поддержали в кабмине

ТАСС, 9 сентября. Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ на заседании в четверг одобрила проект строительства с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов канатной дроги через реку Оку в Калуге, которая свяжет горнолыжный комплекс "Квань" и вторую очередь Музея истории космонавтики. Об этом в четверг в своем Telegram-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

"Нам одобрен транспортно-туристический проект строительства канатной дороги над Окой от "Квани" до Музея космонавтики протяженностью 2,3 км. И еще одна одобренная заявка - по модернизации общественного транспорта в Обнинске с использованием газомоторных автобусов. В обоих проектах большая доля внебюджетных инвестиций", - сообщил Шапша, не уточнив сумму финансирования.

Он отметил, что на основе опыта при воплощении этого проекта в дальнейшем будет идти работа "над другими инфраструктурными проектами, которые нужны региону и его жителям".

Ранее в интервью ТАСС Шашпа сообщил, что строительство канатной дороги через реку Оку планируется начать в 2022 году. Преимущество проекта в том, что он будет направлен как на развитие туризма, так и транспортной инфраструктуры областного центра, позволит людям быстро добираться в центр города, особенно в час пик.

"Единая Россия" обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу, отметив в ходе послания необходимость выделения инфраструктурных бюджетных кредитов регионам на строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты. Госдума единогласно приняла закон в третьем чтении 9 июня. На съезде "Единой России" 19 июня Путин объявил о продлении программы до 2026 года и увеличении ее финансирования. Воспользоваться бюджетными кредитами смогут все регионы вне зависимости от уровня бюджетной обеспеченности.