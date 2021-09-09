Фурсенко заявил о росте интереса к науке в России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Интерес к науке в российском обществе сейчас выше, чем был в Советском Союзе, и выше, чем несколько лет назад в РФ, но проблема нехватки научных кадров существует. Об этом заявил в четверг помощник президента России Андрей Фурсенко, выступивший на арт-кластере "Таврида" с лекцией "Синтез науки и искусства как инструмент развития страны".

"Интерес к науке сегодня таков, которого не было в Советском Союзе. Две трети родителей считают, что было бы неплохо, чтобы их дети, когда вырастут, занялись наукой. Каждый десятый молодой человек, который учится, в принципе допускает и считает интересным, если бы он связал свою жизнь с наукой. Эти цифры, которых не было никогда, ни в Советском Союзе, ни в России", - сказал Фурсенко.

Он напомнил, что 10-15 лет тому назад наука в России "была точно не в числе приоритетов", а сейчас "у нас одна из самых молодых наук в мире". "У нас половина ученых - до 39 лет. И у нас устойчиво туда каждый год приходят люди. Хотя еще совсем недавно было все по-другому", - отметил Фурсенко.

Отвечая на вопрос одного из участников, нужно ли стране много ученых, помощник президента сказал, что востребованность интеллектуального труда, научной продукции очень высока. При этом серьезной проблемой является дефицит квалифицированных кадров, в том числе и в научной сфере. "Я могу сказать такую, может быть, нестандартную вещь. У нас сегодня денег гораздо больше, чем хороших идей", - добавил Фурсенко.

Он выделил роль конкуренции в отборе научных кадров. "Нельзя давать человеку поддержку только потому, что он молодой. Он должен предложить реально интересную идею, уметь отстоять эту идею, показать, что она работает. И тогда, скорее всего, он получит поддержку. <…> Точно так же, как не надо поддерживать молодых только за то, что они молодые, не надо назначать людей учеными только потому, что они хотят так называться", - сказал Фурсенко.

Фестиваль "Таврида.АРТ" проходит 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.