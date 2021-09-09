В Москве за последние 20 лет число людей старше 65 лет выросло в два раза

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Количество людей, которые старше 65 лет, в Москве выросло за последние 20 лет в два раза. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в рамках форума социальных инноваций.

"Если глобально посмотреть, то за последние 100 лет жизнь человечества изменилась. Уже в подавляющем большинстве стран нет ограничений по продуктам и достаточно хорошая медицина. Космическими темпами растет медицина, и все это вызывает увеличение продолжительности жизни и доли пожилых людей. Только в Москве за последние 20 лет число людей старше 65 лет возросло в два раза", - сказала Ракова.

По ее словам, их доля на сегодняшний день составляет 25%. И, конечно, это ставит все новые вызовы системе здравоохранения. Есть мнение экспертов, что 60% здоровья современного населения не имеет никакого отношения к медицине - оно зависит от образа жизни.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.