Более 4,8 млн человек вакцинировались от коронавируса в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Число вакцинированных от COVID-19 в Москве превысило 4,8 млн. Об этом сообщил в четверг руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Более 4,8 млн человек вакцинированы от COVID-19", - значится в презентации к выступлению Хрипуна на Форуме социальных инноваций регионов.

Также в презентации уточняется, что в 17 специально созданных в столице лабораторных центрах было проведено более 15 млн исследований методом ПЦР.

Мэр Москвы сообщал 13 августа, что более 4,5 млн человек в столице уже получили хотя бы один компонент вакцины от коронавирусной инфекции.

В Москве продолжается массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы". На данный момент в столице России открыты порядка 300 центров вакцинации.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровье, образование, карьера, долголетие, высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.