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У Минпросвещения нет планов переводить школьные занятия в дистанционный формат

При этом первый замминистра просвещения Александр Бугаев считает, что "будущее в образовании за комбинированным подходом"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ не планирует отказываться от очных занятий в школах, но будущее в образовании все-таки за комбинированным подходом, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

"Мне кажется, что будущее [в школьном образовании], безусловно, за комбинированным подходом, но подчеркиваю: очный формат в школе не заменит ничего. Можно говорить о высшем образовании, о каких-то аспектах высшего образования. Есть очень много экспериментов, удачных экспериментов, но школа - это другое", - заявил Бугаев.

По его словам, школа, помимо образовательной функции, несет еще воспитательную, для чего нужен личный контакт педагога и ученика.

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