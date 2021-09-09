У Минпросвещения нет планов переводить школьные занятия в дистанционный формат

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ не планирует отказываться от очных занятий в школах, но будущее в образовании все-таки за комбинированным подходом, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев на сессии в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

"Мне кажется, что будущее [в школьном образовании], безусловно, за комбинированным подходом, но подчеркиваю: очный формат в школе не заменит ничего. Можно говорить о высшем образовании, о каких-то аспектах высшего образования. Есть очень много экспериментов, удачных экспериментов, но школа - это другое", - заявил Бугаев.

По его словам, школа, помимо образовательной функции, несет еще воспитательную, для чего нужен личный контакт педагога и ученика.