Прах президента журфака МГУ Ясена Засурского захоронили в Москве

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Прах президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского, который умер 1 августа на 92-м году жизни, захоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе факультета журналистики МГУ в четверг.

"Прах Ясена Николаевича сегодня захоронили на Троекуровском кладбище", - сказали в пресс-службе.

Ясен Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. Доктор филологических наук, профессор МГУ. Декан факультета журналистики МГУ с 1965 по 2007 год, с 2007 года - президент факультета журналистики МГУ. Заслуженный журналист Российской Федерации.