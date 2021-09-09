Власти Москвы считают, что вероятность четвертой волны COVID-19 очень высока

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высока. Об этом сообщил в четверг руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Идет очень быстро [перепрофилирование коронавирусных госпиталей], мы научились это делать, вы видели три волны [заболеваний]. Но мы четко знаем, что будет сейчас в сентябре, - а вероятность четвертой волны, она очень высокая, - в какой последовательности, какие лечебные учреждения, какие поликлиники, какие КТ-центры заводятся [в работу с коронавирусными пациентами], в какой очередности, при каком уровне заболеваемости, при каком уровне обращаемости в скорую помощь и уровне госпитализаций - эта технология очень отработана как туда, так и обратно", - сказал Хрипун на Форуме социальных инноваций регионов.

По его словам, порядка двух недель достаточно для перепрофилирования клиники на 1 тыс. коек.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 801 против 1 269 днем ранее, до 1 581 075. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,11%. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 52 против 48 днем ранее.

Всего в столице умерли 27 887 человек, следует из сообщения штаба. Количество выздоровевших за сутки выросло на 1 461, до 1 460 093. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 93 095 человек.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября. Главной темой этого года стали вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг восьми основных направлений: здоровье, образование, карьера, долголетие, высокие технологии, счастье, социальная поддержка и будущее. Для гостей и участников мероприятия пройдут более 40 лекций и дискуссий, а также интерактивная выставка с проектами регионов России.