В Архангельске открылась фотовыставка победителей конкурса "Моя Северная Двина"

АРХАНГЕЛЬСК, 9 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка победителей конкурса "Моя Северная Двина" открылась на Набережной Архангельска. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона, в экспозиции представлено 18 работ.

"На набережной Северной Двины в районе Вечного огня на стендах размещены фотографии - победители фотоконкурса "Моя Северная Двина". Представлено 18 работ", - сообщили в пресс-службе.

Всего на суд жюри было заявлено 366 фотографий. Снимки прислали около 60 авторов, самому младшему из которых 10 лет. Победителей в пяти номинациях определяло жюри во главе с известным арктическим фотографом Николаем Гернетом. Конкурс проходил с конца мая по 15 августа. На фото представлены виды берегов и островов Двины, корабли и яхты, небо с облаками над рекой и очень красивые закаты.

Одной из основных целей проекта стало привлечение внимания к состоянию окружающей среды. "Природа Архангельской области уникальна. Очень важно воспитывать ответственное отношение к ней у каждого северянина. Только так можно сохранить ее для будущих поколений", - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и ЛПК региона Игоря Мураева.

На стендах представлена также информация о Северной Двине, подготовленная специалистами Севгидромета. Выставка продлится до 17 сентября.