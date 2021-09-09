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Энергетики Томской области остановили подготовку сетей к зиме из-за сильного ветра и гроз

Из-за погодных условий сотрудники регионального ГУ МЧС объявили оперативное предупреждение

ТОМСК, 9 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети Томск", обеспечивающая электроснабжение на территории всей Томской области, где в четверг поднялся ветер до 22 м/с, начались дожди и грозы, остановила подготовку сетей к зиме и приготовились к ликвидации последствий непогоды, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

"В связи с усилением ветра по Томской области до 22 м/ с, сопровождающемся дождем, грозами и понижением температуры, энергетики остановили все плановые работы по подготовке к зиме и приготовились к возможной ликвидации аварийных отключений на линиях электропередачи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на круглосуточном дежурстве компании находятся 34 оперативно-выездных бригады и 37 единиц спецтехники. Режим будет снят после прохождения непогоды.

"Особое внимание энергетики уделяют безопасности энергоснабжения объектов здравоохранения и социальной сферы. В случае аварийных отключений на сетях, не входящих в зону ответственности "Россети Томск" (такие есть только в Томске - прим. ТАСС), компания готова оказать помощь другим сетевым организациям в скорейшем восстановлении электроснабжения потребителей", - отмечается в сообщении.

Из-за погодных условий сотрудники регионального ГУ МЧС объявили оперативное предупреждение: до утра пятницы в регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах сильные дожди, усиление ветра 17-22 м/с.

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