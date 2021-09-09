Экспедиция "Роснефти" обнаружила самое большое лежбище моржей на Земле Франца-Иосифа

АРХАНГЕЛЬСК, 9 сентября. /ТАСС/. Экспедиция на научно-исследовательском судне "Иван Петров", которая в четверг вернулась в Архангельск в Земли Франца-Иосифа (ЗФИ) и Новой Земли, обнаружила самое большое лежбище моржей на Земле Франца-Иосифа (ЗФИ), сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Роснефть".

"В течение месяца специалисты Арктического научного центра компании и института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН вели мониторинг и исследования популяции белых медведей и атлантического подвида моржа <…>. Самая большая за всю историю арктических исследований залежка моржей обнаружена на острове Ева-Лив (архипелаг Земля Франца-Иосифа)", - сообщили в пресс-службе.

В ходе рейса ученые обследовали 34 острова архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, а также остров Виктория, расположенный в северной части Баренцева моря между ЗФИ и Шпицбергеном. Учет численности моржей был проведен на самых крупных лежбищах при помощи беспилотных летательных аппаратов. Метод исследований с применением бесшумных дронов считается наиболее безопасным, точным и наименее вызывающим стресс у животных.

По предварительным данным зафиксировано 7 145 моржей, что вдвое больше, чем в прошлом году на тех же территориях.

Ученые провели в районе обнаруженных лежбищ видеообследование донных сообществ с использованием телеуправляемых подводных аппаратов. Они отбирали пробы придонных животных, которыми питаются моржи. Это позволит оценить состояние кормовой базы на исследуемой территории.

Исследования медведей, белух и птиц

Участники экспедиции круглосуточно вели попутные судовые наблюдения за морскими млекопитающими и птицами. На переходе между островами Земли Франца-Иосифа в районе острова Греэм-Белл было зафиксировано большое стадо белух: около тысячи животных. А в районе острова Гофмана ученые наблюдали стаю вилохвостой чайки, которую редко видят в этом регионе.

Работы по изучению белого медведя проводились на мысе Желания. Это северная оконечность острова Северный архипелага Новая Земля, где находится база нацпарка "Русская Арктика". "Четыре животных обследованы с помощью метода дистанционной иммобилизации, не представляющего угрозы их жизни и здоровью. На двух самок надеты спутниковые ошейники, которые позволят ученым дистанционно отслеживать пути миграции медведей", - пояснили в пресс-службе.

По данным с передатчика можно отследить передвижения животных, которые могут уходить на значительные расстояния, а могут и долгое время оставаться на одной и той же относительно небольшой территории.

Исследовательские работы, выполненные с учетом лучших мировых практик, позволят ученым расширить и актуализировать данные о популяции исследуемых видов и разработать мероприятия по их охране.

"Роснефть" реализует корпоративную программу по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов - биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем. Помимо белых медведей и моржей, это дикий северный олень и белая чайка - редкий вид морских птиц, занесенный в Красную книгу РФ.