На площадках форума в Астрахани обсудят экологическое волонтерство и медиакоммуникации

АСТРАХАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Экологическое волонтерство и просветительские проекты в сфере медиакоммуникаций станут основными темами мероприятий, стартовавших в Астрахани в преддверии открытия Каспийского медиафорума. Он пройдет 10 сентября, сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора региона.

"В преддверии медиафорума стартовали мероприятия молодежной программы Россотрудничества "Новое поколение" и заседание Каспийской школы волонтерства. В рамках учебного интенсива "Как эффективно работать с медиапродуктом в digital-среде" молодые активисты, волонтеры и журналисты знакомятся с полезными инструментами для организации работы, учатся анализировать конкурентное поле, а также изучают подходы к планированию контента. На заседании Каспийской школы волонтерства "Меридианы доброй воли" обсудят вопросы экологического волонтерства и медиаволонтерства в сфере экологии", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в панельных дискуссиях "Лучшие практики и подходы в работе с эковолонтерством сегодня" и "Преодоление ключевых барьеров в добровольчестве в сфере экологии" принимают участие представители делегаций из Азербайджана, Казахстана и различных регионов России.

По словам заместителя генерального директора азербайджанского агентства Trend, руководителя Каспийского экспертного клуба Гюльнары Мамедзаде, Каспийский медиафорум - это значимое событие для средств массовой информации прикаспийских государств.

"Каспийский медиафорум является серьезной, фундаментальной площадкой для налаживания профессиональных коммуникаций, определения подходов для журналистов и экспертов. Вместе с коллегами мы будем искать ответы на вопросы о том, как дальше развивать масс-медиа, выстраивать коммуникации, реагировать на процессы, которые развиваются в современном мире, и многие другие", - сказала Мамедзадзе.

Официальное открытие Каспийского медиафорума-2021 состоится 10 сентября. Форум становится платформой для обмена опытом в журналистской среде и помогает в создании единого информационного поля стран Каспия.

О Каспийском форуме

Каспийский медиафорум пройдет в Астрахани в сентябре в шестой раз. Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана Каспийская редакция, Каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляются обмены информацией. Организаторы мероприятия - правительство Астраханской области при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.