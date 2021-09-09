В 21 школе Саратовской области из-за коронавируса закрыли классы

"В связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией закрыты 24 класса в 21 школе, в них 614 учащихся и 14 педагогов. А также 23 группы в 20 детских садах, в них 373 воспитанника и 42 воспитателя. И шесть групп в трех профорганизациях, в них 138 студентов", - сообщили в пресс-службе.

САРАТОВ, 9 сентября. /ТАСС/. Классы в школах, а также группы в детсадах, техникумах и колледжах закрывают из-за случаев заболевания коронавирусом в Саратовской области, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе министерства образования региона.

Как уточнили в министерстве, школьники будут учиться дистанционно.

В Саратовской области 1 сентября школы, техникумы, колледжи и вузы начали работу в очном формате с соблюдением санитарных норм. Всего в регионе 912 общеобразовательных организаций.

Общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области составляет 82 991 человек. С начала эпидемии выздоровели 76 615 человек.

В Саратовской области действуют ограничения на работу общепита: организации общепита должны быть закрыты для посетителей с 23:00 до 6:00, кроме обслуживания навынос и доставки заказов. Остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и т. д. Также временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей.