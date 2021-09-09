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Турция отменила требование для детей до 12 лет предоставлять отрицательный ПЦР-тест

Всем остальным при въезде в республику необходимо предъявить сертификаты о вакцинации, пройденной не менее, чем за 14 дней до въезда, или документы о перенесенном COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный ПЦР-тест

АНКАРА, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Турции приняли решение отменить требование для детей младше 12 лет проходить ПЦР-тестирование для путешествий в республику. Об этом говорится в распространенном 3 сентября циркуляре Министерства внутренних дел Турции.

"Дети в возрасте до 12 лет при въезде в Турцию будут освобождены от необходимости предоставлять сертификаты о вакцинации или результаты ПЦР-тестов", - отмечается в заявлении.

Ранее от указанных мер освобождались только дети до шести лет.

Между тем всем остальным категориям граждан будет необходимо предъявить выданные их официальными инстанциями документы (сертификаты) о вакцинации, пройденной не менее, чем за 14 дней до въезда, или о перенесенном COVID-19 в течение последних шести месяцев. Для этих лиц представление отрицательного теста ПЦР не требуется. В случае невозможности представления вышеназванных документов данные лица в возрасте от 12 лет должны будут представить отрицательный тест ПЦР, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда, или отрицательный результат экспресс-теста на антитела, сделанного не ранее, чем за 48 часов.

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