В Москве в рамках эксперимента соцработники будут поддерживать пациентов стационаров

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Эксперимент, по которому в стационарах социальные работники будут оказывать больным и их родственникам психологическую, организационную и социальную поддержку, проведут в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросами социального развития Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

"По работе ковидных госпиталей мы поняли огромный эффект с точки зрения позитивного отношения пациентов и сейчас будем проводить эксперимент, по которому в наших стационарах психологическая, организационная, социальная поддержка родственникам и больным будет осуществляться социальными работниками. Это позволит продвинуть на качественно более высокий уровень услуги, которые мы предоставляем в наших медицинских учреждениях", - сказала Ракова.

IV Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве в Гостином дворе с 9 по 11 сентября. Его главная тема - вызовы третьего тысячелетия. Программа построена вокруг 8 основных направлений: здоровья, образования, карьеры, долголетия, высоких технологий, счастья, социальной поддержки и будущего. Для желающих посетить мероприятие очно требуется только электронная регистрация на сайте https://www.social-forum.ru/ и QR-код, который подтверждает защиту от COVID-19.