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Путин: Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека

Глава МЧС погиб в Норильске 8 сентября при исполнении служебного долга

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека, заявил президент России Владимир Путин.

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"Погиб как настоящий спасатель".

"Вчера ушел из жизни руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека", - сказал глава государства в четверг, открывая заседание организационного комитета "Победа".

"Вчера же в Московской области произошла трагедия, взрыв газа, тоже есть пострадавшие и погибшие. Я вас прошу минутой молчания почтить память всех наших ушедших граждан", - обратился Путин к участникам заседания.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске 8 сентября при исполнении служебного долга. Ему было 55 лет. Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России. Прощание с министром состоится в пятницу в Москве, в тот же день он будет похоронен в Санкт-Петербурге.

Взрыв газа произошел в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Ногинске в среду утром. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа, который оставили включенным на ночь для обогрева квартиры. Погибли семь человек, 15 пострадали.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗиничев, Евгений НиколаевичВзрыв газа в жилом доме в НогинскеГибель главы МЧС Евгения Зиничева
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