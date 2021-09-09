Путин: Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека

"Вчера ушел из жизни руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека", - сказал глава государства в четверг, открывая заседание организационного комитета "Победа".

"Вчера же в Московской области произошла трагедия, взрыв газа, тоже есть пострадавшие и погибшие. Я вас прошу минутой молчания почтить память всех наших ушедших граждан", - обратился Путин к участникам заседания.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске 8 сентября при исполнении служебного долга. Ему было 55 лет. Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России. Прощание с министром состоится в пятницу в Москве, в тот же день он будет похоронен в Санкт-Петербурге.

Взрыв газа произошел в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Ногинске в среду утром. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа, который оставили включенным на ночь для обогрева квартиры. Погибли семь человек, 15 пострадали.