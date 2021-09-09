Путин: Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Глава МЧС Евгений Зиничев до конца исполнил свой долг, спасая человека, заявил президент России Владимир Путин.
"Вчера ушел из жизни руководитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека", - сказал глава государства в четверг, открывая заседание организационного комитета "Победа".
"Вчера же в Московской области произошла трагедия, взрыв газа, тоже есть пострадавшие и погибшие. Я вас прошу минутой молчания почтить память всех наших ушедших граждан", - обратился Путин к участникам заседания.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске 8 сентября при исполнении служебного долга. Ему было 55 лет. Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России. Прощание с министром состоится в пятницу в Москве, в тот же день он будет похоронен в Санкт-Петербурге.
Взрыв газа произошел в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в Ногинске в среду утром. Эпицентр взрыва находился в квартире многодетной семьи, его причиной могла стать утечка газа, который оставили включенным на ночь для обогрева квартиры. Погибли семь человек, 15 пострадали.