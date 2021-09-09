ФМБА одновременно разрабатывает три лекарственных препарата, в том числе от коронавируса

"Фактически сейчас мы создаем три одновременно препарата: один проходит клинические исследования, два выходят на такую регламентированную "доклинику" - это препарат конкретно против SARS-CoV-2, а второй более универсальный препарат, против всех капсулированных вирусов, даже не только РНК-содержащих, но и ДНК-содержащих", - сказала она на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Ранее в четверг Скворцова сообщала, что отчет о проведении клинических испытаний препарата от коронавируса "Мир-19" будет сдан в Минздрав во второй половине сентября. "Расшифровка последовательности вируса позволяет разрабатывать высокоспецифичный противовирусный препарат, <...> скажем, [против] дельта-вируса, позволяет проанализировать на быстрые изменения разные компоненты вируса, найти самые консервативные сайты [участки вируса] для того, чтобы мы не ошиблись с дальнейшими линиями, для того, чтобы этот препарат был универсальный, и воздействовать, как ключ к замку, выключая этот сайт, чтобы вирус не смог размножаться и жить. И вот такой сайт мы нашли, это так называемый неструктурный белок 12, и мы первыми в мире разработали препарат высокоспецифичный, основанный на микро-РНК <...>, который выключает этот сайт и снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз. Это несопоставимо больше, чем любой другой противовирусный препарат", - рассказала глава ФМБА.

Скворцова пояснила, что пока препарат будет регистрироваться для стационаров. "Первая форма, что важно, она ингаляционная. Потому что не сразу люди понимают, что они заболели. И если они начинают принимать этот препарат через три дня с момента заболевания, то вирус уже не во входных воротах, он уже опустился вниз <...>. Но если человек знает о контакте, если он должен войти в облако вирусное, то тогда можно заменить ингаляцию более быстрыми методами типа назальных и ротовых спреев со специальной технологией увеличения продолжительности времени, когда препарат абсорбируется на слизистой, и эта технология нами разработана", - заключила она.

Препарат "Мир-19" предназначен для профилактики или лечения коронавирусной инфекции через ингаляционное или интраназальное введение. По словам Скворцовой, препарат не влияет на человеческий геном и иммунитет, он безопасен. При этом лекарство прекращает репликацию вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, а также пневмониты и острые респираторные дистресс-синдромы на ее фоне.