Росприроднадзор: экологическая повестка войдет в ТОП-3 тем в ближайшие два года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экологическая повестка входит сейчас в ТОП-5 тем в России. В ближайшие два года она войдет в тройку лидеров, считает глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Мы, наверное, в ТОП-5. И я думаю, что в ближайшие два года будем в ТОП-3 повестки. <…> Через 10 лет мы будем жить с другим менталитетом, поверьте мне", - сказала она в интервью телеканалу "Россия-24" в четверг.

По словам Радионовой, большой вклад в развитие темы экологии в России вносит молодое поколение. Об этом свидетельствует интерес, который проявляют дети к первой экологической премии "Экология - дело каждого", которую организовал Росприроднадзор.

Международная детско-юношеская премия

Премия "Экология - дело каждого" была учреждена Росприроднадзором весной 2021 году для поощрения детей и подростков от семи до 16 лет, а также волонтерских, общественных, экологических организаций, учреждений дополнительного и общего образования, интернатов и детских домов.

Работы принимаются по 12 номинациям: "Сохраним планету вместе", "Моя экосемья - моя команда", "Юный экоблогер", "Экотренды", "Экошкола", "Экопроект", "Экорисунок", "Экофокус", "Экомультфильм", "Эковолонтер", "Юный экожурналист", "Экология в мире".

Для участия в проекте "Экология - дело каждого" дети выкладывают в социальные сети или на Rutube свои творческие работы - видеоролики, рисунки, мультфильмы, фотографии, где показывают важность и необходимость бережного отношения к окружающей среде. Заявку для участия в конкурсе необходимо подать на официальном сайте премии до 1 октября 2021 года.

Награждение победителей международной детско-юношеской премии пройдет в Москве 24 ноября.

Генеральным партнером проекта выступила АНО "Центр "Арктические инициативы". Федеральными партнерами проекта стали всероссийский детский центр "Орленок", ПАО "Сибур Холдинг", информационными партнерами - информационное агентство ТАСС, радиостанция "Детское радио", Rutube и другие.