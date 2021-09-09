В Ленобласти отменили требование о вакцинации от ковида 80% сотрудников ряда отраслей

"Александр Дрозденко подписал новое "антиковидное" постановление. Отменено требование о вакцинации 80% сотрудников ряда отраслей. Вместо этого всем работодателям рекомендовано принять необходимые меры для вакцинации", - говорится в сообщении.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому в регионе отменили требование о вакцинации от коронавируса 80% сотрудников ряда отраслей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе правительства региона.

В июне в регионе был принят документ, согласно которому руководители ряда госучреждений в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, торговли и транспорта, а также ряда других должны были в срок до 1 сентября 2021 года обеспечить проведение вакцинации от коронавируса не менее 80% работников. Всего по данным на 9 сентября в Ленобласти сделали прививки 537 359 человек.

"Медицинская помощь теперь во всех районах независимо от зоны будет оказываться по единым правилам. Пациентам необходимо выполнить одно из условий: предоставить справку о заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев, подтвердить прохождение полного курса вакцинации, предоставить отрицательный результат ПЦР-теста давностью не более 72 часов или заключение иммунологической комиссии о медотводе", - отмечается в документе.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 64 797 человек, выздоровели 50 622, умерли 2 425. За минувшие сутки в регионе выявили 180 случаев заражения.