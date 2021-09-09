Дипломаты РФ выразили соболезнования в связи с пожаром в больнице в Северной Македонии

ЗАГРЕБ, 9 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Северной Македонии выразило в четверг соболезнования родственникам людей, погибших в результате пожара в больнице для больных ковидом в городе Тетово на северо-западе страны.

"Выражаем искренние соболезнования семьям и родным погибших в пожаре, произошедшем поздно вечером 8 сентября в больнице в Тетово. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в этой страшной трагедии!" - говорится в публикации на странице диппредставительства в Facebook.

Возгорание произошло в районе 22:00 по московскому времени, пожарным удалось потушить огонь спустя несколько часов. По данным Минздрава республики, всего в результате происшествия погибли 14 человек, еще 12 были ранены и доставлены в другую больницу в Тетово для оказания медицинской помощи.

В прокуратуре Северной Македонии сообщили, что прошедшей ночью опрашивали сотрудников больницы с целью установить причину возгорания. На месте происшествия был создан антикризисный штаб, проводится расследование. Правительство республики объявило трехдневный траур (с 9 по 11 сентября) в связи с трагедией. Оно также обратилось к общественным и другим организациям с просьбой в эти дни отменить все культурно-массовые спортивные и развлекательные мероприятия.