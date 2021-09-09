В Госдуму внесли законопроект о допотпуске для сотрудников СК, служивших в Росгвардии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности предоставления дополнительных дней отпуска сотрудникам Следственного комитета, служившим до поступления в ведомство в Росгвардии. Документ размещен в четверг в думской электронной базе данных.

Законопроект "разработан в связи с необходимостью включения периода службы в войсках национальной гвардии РФ в выслугу лет для предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сотрудникам СК РФ, ранее проходившим службу в данной… организации", отмечается в пояснительной записке.

Для этого Росгвардия включается в перечень органов, организаций и учреждений, периоды службы в которых включаются в стаж для исчисления выслуги лет для предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сотрудникам СК РФ.