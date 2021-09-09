Эксперт: прививку от гриппа можно делать через месяц после вакцинации от коронавируса

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Интервал между прививками от гриппа и нового коронавируса должен составлять около 30 дней, при этом вакцинироваться от гриппа и пневмококка можно в один день. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Прививку от гриппа и пневмококка можно делать в один день, а вот с прививкой от коронавируса, так поступать нельзя. Вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса можно делать только через один месяц после прививки от гриппа. Если вы уже прошли вакцинацию или ревакцинацию от коронавируса прививаться от гриппа можно через 30 дней", - сказал он.

Горелов также отметил, что по прошествии месяца после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19 всем рекомендуется привиться от гриппа. Оптимальный срок вакцинации от гриппа сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. "Если же срок вакцинации или ревакцинации от COVID-19 еще не подошел, то можно сначала вакцинироваться от гриппа, а через месяц начать вакцинацию от COVID-19", - заключил он.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что комиссия экспертов на этой неделе планирует принять решение о совместимости вакцинации от гриппа и коронавируса.