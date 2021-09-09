Захарова прокомментировала блокировку Twitter-аккаунта Евгения Попова

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Блокировка аккаунта телеведущего и кандидата в депутаты Евгения Попова в Twitter является своего рода признанием и может показывать, что западные партнеры боятся его даже больше, чем экс-президента США Дональда Трампа, чья страница в этой соцсети была бессрочно заблокирована. Об этом написала в четверг в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Обычно мы квалифицируем это как цензуру, вмешательство и так далее. Но в данном случае это еще и признание. Первый раз вижу, чтобы статус президента США был в Америке приравнен к статусу кандидата в депутаты Госдумы России, - отметила дипломат. - Женя, это успех. Партнеры боятся тебя больше, чем Трампа: тот хоть в должности был, а ты только претендуешь".

Twitter ранее заблокировал аккаунт ведущего политического ток-шоу "60 минут" на канале "Россия-1" и кандидата в депутаты Госдумы Евгения Попова с пометкой о том, что соцсеть "приостанавливает действие учетных записей, которые нарушают правила".